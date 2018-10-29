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Japon prenses dünya evine girdi

Japon prenses dünya evine girdi
Japon prenses dünya evine girdi

Japon Prenses Ayako, ülkesinde düzenlenen geleneksel bir törenle dünya evine girdi. Prenses Ayako bu evlilikle prenseslik unvanından vazgeçmiş oldu.

Japon prenses dünya evine girdi - Tıkla İzle

Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni olan Prens Takamado'nun üçüncü ve en küçük kızı 28 yaşındaki Prenses Ayako, özel bir şirket çalışanı olan 32 yaşındaki Kei Moriya ile hayatını birleştirdi. Tokyo'daki Meiji Jingu Tapınağı'nda düzenlenen geleneksel törenle dünya evine giren çiftin düğün törenine iki tarafın aile üyelerinden 30 misafir katıldı. 

Prenses Ayako törenin ardından gazetecilere verdiği demeçte “Mutlulukla doluyum” derken, eşi Kei Moriya ise “Birlikte çalışmayı, el ele tutuşmayı, gülümsemeyle dolu bir aile kurmayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

PRENSESLİK UNVANINDAN VAZGEÇTİ 

Prenses Ayako, imparator soyundan gelenlerin sıradan vatandaşlarla evlenmesini engelleyen kural gereği, prenseslik unvanından vazgeçmiş oldu. Prenses Ayako, düğünün ardından, bundan sonra imparator ailesinin eski bir üyesi olarak aileye destek olmaktan mutlu olacağını dile getirdi.

AŞKI İÇİN VAZGEÇEN İLK PRENSES DEĞİL 

Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu olan Prenses Mako da prenseslik unvanından vazgeçme pahasına avukat olan Kei Komuro ile evlilik kararı almış, çiftin düğününün müstakbel damadın maddi problemleri nedeniyle ertelendiği basına yansımıştı.  

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