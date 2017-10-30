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Japonlar, 'Edremit' ile yıkanıyor

Geleneksel Japon banyo kültürü “Ofuro”; “Edremit” markası ile zeytinyağlı sabunuyla buluştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit markasıyla üretilen ve ihraç edilen sabunlar, Japonya’da büyük ilgi görüyor.

Japonlar, Edremit ile yıkanıyor

30 Ekim 2017 10:36

Japonların banyo keyfi için özel olarak kokusuz olarak geleneksel yollarla üretilen ve Edremit Körfezinin zeytinyağlarından elde edilen sabunlar, Edremit markasıyla büyük ilgi görüyor. Japonların Edremit bölgesindeki kaplıcalara büyük ilgi duyduğunu söyleyen ve Japonya’daki iş partnerleri ile Japon banyo kültürü Ofuro için özel bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Korkut Yağ, Sabun A.Ş. Şirket Müdürü İsmet Ensari, “Edremit” markasının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Uzakdoğu ve Amerika odaklı toplam 36 ülkeye ihracat yapan Korkut Yağ Sabun Sanayi Şirket Müdürü, “7 sene önce ben buraya geldiğimde genelde buraya gelen turistlerin çoğunluğunun Japon olduğunu gördüm. Japonlar Edremit’e aşina. Edremit’i sıcak suyu için faydalanmaya geliyorlar. Biz Edremit’i orada tanıtmak için sabunu kullanamaya karar verdik. Edremit markasıyla biz Japonya’ya kokusuz sabunu kendi talepleri üzerine göndermeye başladık ve tuttu” dedi.

Japonların bu ürün konusunda seçici olduğunu ifade eden Ensari, “Japonlar biraz seçicidir. Zeytinyağını seviyorlar ve zeytinyağı ürünlerini kullanmayı seviyorlar. Tabii ki zeytinyağının sadece faydası gıdada değil, sabunda da olmasını özellikle dikkat ediyorlar. Bizde onu değerlendirmeye çalıştık” diye konuştu. 

Emrah Elmas

Etiketler: Edremit, Japon, zeytinyağı

 

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