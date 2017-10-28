Japonlara Türk tavuğu

Ürettiği ürünlerin yüzde 30’unu ihraç eden HasTavuk, Doğu Asya’nın kanatlı et ihtiyacı için numune ürünlerini gönderdi. Türkiye’den Japonya’ya kanatlı etlerinin ihracatı ile ilgili sürecin 2011 yılında başlatıldığını ifade eden HasTavuk Dış Ticaret Müdürü Mustafa Yılmaz, "O günden bugüne gelene kadar Japonya, Türkiye’deki firmaların yeterlilikleri ve bakanlığımızın hayvan sağlığı ile ilgili teknik süreçlerinin takibini yapıyordu. 2017 yılının Ağustos ayı sonu itibariyle artık karşılıklı mutabakatlar imzalandı. Sağlık sertifikası konusunda da tüm çalışmalar tamamlandı. Artık Türkiye’den Japonya’ya kanatlı et ihracatının önünde hiçbir engel kalmadı. Biz de HasTavuk olarak anlaşmalarımızı ve bağlantılarımızı yaptık. Bu hafta itibariyle numuneleri ve ürünlerimizi Japonya’ya göndermeye başladık” dedi.

"Japonya'nın ülkemiz için bir pazar olacağını düşünüyorum"

HasTavuk olarak Japonya pazarında diğer firmalardan bir adım önde olduklarını belirten Yılmaz, “Hem yürütülen teknik sürecin içerisinde her adımı dikkatle takip etmemiz, hem de şirketimizin alt yapısının Japonların taleplerini karşılayabildiği için biz daha etkiliyiz. Japonya yıllık 1 milyon ton civarında kanatlı et temininin 500 bin tonunu işlenmiş ürün olarak Çin’den temin ediyor. Kalan kısımını ise dondurulmuş ürün olarak Brezilya’dan alıyor. Artık dünyada ithalatçı ülkeler özellikle gıda ithalatında politik ve siyasi şekillenmelere göre tedarikçilerinin alternatiflerini bulunduruyor. Japonya da sadece 2 ülkeye bağlı olarak kalmak istemiyor. 2013 yılında başlattığı bu stratejiyle ilk olarak Tayland’dan 100 bin ton ihracat gerçekleştirdi. Japonya’daki ithalatçı olan firmalar, sadece bir firma ile değil Türkiye’nin geneli ile ciddi anlamda ilgileniyorlar. Çok yakın bir zamanda 2018 yılında Türkiye’nin artık kanatlı ürünleri grubunda Japonya pazarının ülkemiz için bir pazar olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Onların istediği standartlardaki ürün tedarikini yapmak için işletmelerin alt yapılarına yatırım yapmaları gerektirecektir"

Japonya’nın ithal ettiği ürün gruplarının biraz farklı olduğuna işaret eden Yılmaz, “Onlar biraz daha işlenmiş ürünler istiyor. Ürünün tedarikindeki ambalajı ve bütün detayları bizim mevcut pazarımızdan farklı olacaktır. Şu anda Irak’a ve Körfez ülkelerine bütün piliç ihraç ediyoruz. Japonya, işleme şekilleri ve ambalajları daha farklı işlenmiş ürün talebinde bulunuyor. Bu istekler tabii ki bütün pilice göre biraz daha alt yapı isteyen işlerdir. Onların istediği standartlardaki ürün tedarikini yapmak için işletmelerin alt yapılarına yatırım yapmaları gerektirecektir" diye konuştu.

HasTavuk olarak ürettikleri ürünlerin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini belirten Yılmaz, “Türkiye’nin ihracatına da bu konuda yüzde 5 gibi katkıda biz yapmış oluyoruz. Japonya’da uzun yıllardır HasTavuk olarak fizibilite çalışmalarımız mevcut. Japonya’da ise bu yüzde 5’ten daha fazla pay alacağımıza inanıyorum. HasTavuk olarak ihracatımızın yarısını Japonya’ya göndermek istiyoruz. Japonya’dan gelecek olan taleplerin daha fazla olacağını düşündüğümüz için şu anda alt yapımızı ona göre şekillendiriyoruz” dedi.

Abdullah Çibir