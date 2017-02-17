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Japonya, Afganistan’ın 102 tarihi eseri iade etti

Afganistan’daki savaş sırasında yasa dışı yollarla Japonya’ya kaçırılan 102 tarihi eser bugün düzenlenen törenle iade edildi. Eserleri biriktirip koruyan Profesör İkohiroyama, Sayed Jamaluddin Afghan Madalyası’na layık görüldü.

Japonya, Afganistanın 102 tarihi eseri iade etti

17 Şubat 2017 21:33

Afganistan’daki iç savaş döneminde yasa dışı yollarla Japonya’ya kaçırılan ve Tokyo Üniversitesi’nin eski rektörü, Profesör İkohiroyama tarafından biriktirilip Tokyo ve Kiyuşu müzelerinde sergilenen 102 tarihi eser bugün düzenlenen törenle Afganistan’a iade edildi.

İkohiroyama'ya madalya

Eserleri biriktirip koruyan Profesör İkohiroyama, Afgan hükümetince Sayed Jamaluddin Afghan Madalyası’na layık görüldü. Buda heykelleri, fildişi figürler, sikkeler ve tablolardan oluşan eserlerin iadesi için bugün Başkent Kabil’deki Milli Müze’ de düzenlenen törende, madalyayı vefat eden İkohiroyama’nın ailesi aldı.

Nasir Faizy

Etiketler: 102 tarihi eser, afganistan, iade, İkohiroyama, japonya, Sayed Jamaluddin Afghan Madalyası


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