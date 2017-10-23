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Japonya Başbakanı Abe, seçimlerden büyük bir zaferle çıktı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe genel seçimlerden büyük bir zaferle çıktı.

Japonya Başbakanı Abe, seçimlerden büyük bir zaferle çıktı

23 Ekim 2017 10:34

Başbakan Shinzo Abe, Japonya'da dün yapılan genel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. Abe'nin Liberal Demokrat Partisi ve koalisyon ortağı 465 koltuklu alt mecliste en az 312 koltuk elde etti. Böylelikle Liberal Demokrat Parti, 310 milletvekili sınırını geçerek meclisin üçte iki çoğunluğunu elde etmiş oldu. Abe yaptığı açıklamada, sonuçların seçmenlerin politikalarını desteklediğini ve siyasi liderliğinin devam etmesini istediğini gösterdiğini söyledi. Abe, “Sonuçlar seçmenlerin sağlam bir siyası yapı tercihini yansıtıyor, onlar politikalarımızı ilerletmemizi ve sonuçlara ulaşmamızı istiyor” dedi. 

Etiketler: Japonya Başbakanı Abe, Liberal Demokrat Parti

 

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