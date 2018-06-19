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Japonya depreminde ölü sayısı 4’e yükseldi

Japonya’da dün meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Depremde en az 214 kişi yaralandı.

Japonya depreminde ölü sayısı 4e yükseldi

19 Haziran 2018 10:56

Japonya’nın en büyük 2’nci şehri Osaka’da dün meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremden sonra Osaka Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ofisi, 81 yaşındaki bir kadının evinde cesedi bulunduktan sonra ölü sayısının 4’e çıktığını bildirdi. Japonya'da Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, en az 214 kişinin yaralandığını belirtti. 

Depremde yollarda ciddi hasar meydana gelirken, depremin şokunun en fazla hissedildiği Tatsuki şehrinde patlayan su borularının sokaklara aktığı bildirildi. 

Yaklaşık 700 kişi tahliye merkezlerine yerleştirilirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yetkililerin zararı değerlendirdiğini ve en büyük önceliğin konut sakinlerinin güvenliği olduğunu söyledi.  

 

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