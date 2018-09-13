Japonya Prensesi Beylerbeyi Sarayı gezdi

Bir süredir İstanbul'da bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Üsküdar'da bulunan tarihi Beylerbeyi Sarayı'nı gezdi. Japon prensese Beylerbeyi Saray Müdürü Yasin Kütük, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara eşlik etti. Japon Prensesi'nin kurallar gereği ayakkabılarının üzerine geçirdiği galoşla gezdiği görüldü.
Yaklaşık 1 saat süren gezide rehberler sarayla ilgili bilgi verirken, Prenses Mikasa, sarayın içini ilgiyle inceledi. Rehberler eşliğinde sarayla ilgili bilgi edinen prensesin saraya hayran kaldığı öğrenildi.