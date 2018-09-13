İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya Prensesi Beylerbeyi Sarayı gezdi

Japonya Prensesi Beylerbeyi Sarayı gezdi
Japonya Prensesi Beylerbeyi Sarayı gezdi

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Beylerbeyi Sarayı’nı gezdi. Kurallar gereği ayakkabılarının üzerine geçirdiği galoşla sarayı gezen prensesin tarihi yapıya hayran kaldığı öğrenildi.

Bir süredir İstanbul'da bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Üsküdar'da bulunan tarihi Beylerbeyi Sarayı'nı gezdi. Japon prensese Beylerbeyi Saray Müdürü Yasin Kütük, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara eşlik etti. Japon Prensesi'nin kurallar gereği ayakkabılarının üzerine geçirdiği galoşla gezdiği görüldü.

Yaklaşık 1 saat süren gezide rehberler sarayla ilgili bilgi verirken, Prenses Mikasa, sarayın içini ilgiyle inceledi. Rehberler eşliğinde sarayla ilgili bilgi edinen prensesin saraya hayran kaldığı öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.