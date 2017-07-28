Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada, istifa etti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından korunan ve ilerde başbakan olması beklenen 58 yaşındaki bayan Tomomi Inada, başbakanın gelecek hafta yapacağı hükümet değişikliğine imkan tanımak için istifa ettiği belirtti. Başbakan Abe ve yardımcılarının bazı kayırma vakalarına göz yumması sebebiyle kamu oyundaki destek seviyesinin yüzde 30'a düştüğü kaydedildi. Savunma Bakanı Inada’nın istifasından sonra yaptığı televizyon konuşmasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe, halktan özür dilediğini açıkladı. Başbakan Abe, haftaya yapacağı hükümet değişikliğine kadar Savunma Bakanlığı görevini Dışişleri Bakanlığının üstleneceğini duyurdu.

Başbakan Abe, yapılan hata ve yanlış adımlarına rağmen Savunma Bakanı Inada’yı bu kadar süre hükumet üyesi olarak tutmasından dolayı eleştirilere maruz kalmıştı. Japonya Temple Üniversitesi Rektörü Jeffrey Kingston, "Başbakan çoktan savunma bakanını görevden almalıydı. Şimdi Bakanlar Kurulu'nda yapılacak bir değişiklik öncesi görevden alması yalnızca çaresizlikten kaynaklanıyor" dedi.