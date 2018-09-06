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Japonya tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor

Japonya’yı dün vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu’nun ülkeyi terk etmesinin ardından afetin bilançosu netleşmeye başladı. Afet, yapay adayı araba mezarlığına çevirirken, bir gemi de yapay ada üzerinde kurulu olan Kansai Uluslararası Havalimanı köprüsüne çarptı.

Japonya tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor

06 Eylül 2018 11:54

Japonya’yı dün vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu’nda 11 kişi hayatını kaybederken, 300’den fazla kişi de yaralandı. Afet, yapay adayı araba mezarlığına çevirdi. Bir gemi ise yapay ada üzerinde kurulu olan Kansai Uluslararası Havalimanı köprüsüne çarptı. Çeyrek yüzyılda Japonya’yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi Tayfunu nedeniyle büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu.

Japonya tayfunun yaralarını sarmaya çalışıyor 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Jebi Tayfunu’nda sular altında kalan Kansai Uluslararası Havalimanı'nın Cuma akşamına kadar faaliyete geçeceğini söyledi. Hükümete bağlı 'acil görev gücü' tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Abe, iç hat uçuşlarının Cuma günü devam edeceğini söyledi. Abe, uluslararası uçuşların da çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz tekrar başlayacağını sözlerine ekledi. 

Yapay ada üzerine kurulu Kansai Uluslararası Havaalanı, Jebi Tayfunu’nun neden olduğu sel ve hasar nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı. Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan Kansai Havalimanı’nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kalırken, havalimanı dün akşamdan itibaren ulaşıma kapatılmıştı.  

Burak Ersoy

 

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