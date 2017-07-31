Japonya ve ABD, Kuzey Kore'ye karşı beraber hareket edecek

Japon yetkililer, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun menzilli füze testinden sonra Kuzey Kore'yi caydırmak için birlikte harekete geçmeye karar verdiklerini açıkladı. Trump’la yaptığı 52 dakikalık telefon görüşmesinden sonra Abe, “Japonya-ABD güçlü ilişkileri ve iş birliği altında savunma yeteneklerimizi arttırmak için somut adımlar atacağız ve halkın Kuzey Kore tehditlerinden uzak olduğunu garantilemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Abe ayrıca, ''ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'nin artan füze tehdidine karşı müttefik ülkeleri korumak için gerekli tüm adımları atmak için verdiği taahhüt bizim için yüksek derecede öneme sahip'' ifadelerini kullandı.