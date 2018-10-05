İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Hokkaido bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Ajansı depremin Cuma günü yerel saatle 08.58'de meydana geldiğini açıkladı. 0 ile 7 arasında kategorilere ayrılan Japon sismik ölçeğinde 5 şiddetine tekabül eden depremin herhangi bir tsunamiye neden olmadığı belirtildi. Yetkililer Sapporo kentinde 30 yaşlarında bir kadının hafif yaralandığını açıklarken, hızlı tren seferleri geçici olarak durduruldu. Seferler kısa bir süre sonra yeniden başladı. 

Japonya'nın Hokkaido bölgesi geçtiğimiz ay 6.7 şiddetindeki depremle sarsılmış, depremde 40 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem geride yüzlerce yaralı bırakmıştı.  

Burak Ersoy

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.