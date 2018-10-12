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Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

Japonya’nın Chiba bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, Japonya'nın Chiba bölgesinde yerel saatle 13.15'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Chiba'nın Kuzeydoğusu olduğu belirtilen deprem, yerin 50 kilometre altında gerçekleşti. Chiba bölgesinde ve Tokyo'nun tamamında hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. Deprem sonrasında tsunami uyarısı da verilmedi.
Geçtiğimiz Cuma günü de Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Japonya'nın Hokkaido bölgesini 6 Eylül'de vuran ve resmi verilere göre 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem ise 6.7 büyüklüğündeydi. 

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