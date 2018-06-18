Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü

Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybederken 200 yaralı olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada yangın çıkarken fabrikalar kapatıldı, elektrik ve su hatlarında arıza meydana geldi.

Depremin Osaka’nın kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirten Meteoroloji kurumu, tsunami beklemediklerini açıkladı. Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı. Osaka yakınlarındaki Mihama, Ohi ve Takahama nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.