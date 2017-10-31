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Japonya’da bir evde 9 kişiye ait ceset bulundu

Japonya'da bir evde 9 kişiye ait ceset bulunurken, cesetleri evinde saklayan 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi’yi gözaltına alındı.

Japonyada bir evde 9 kişiye ait ceset bulundu

31 Ekim 2017 12:37

Japon polisi şüpheli bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki bir kadını ararken Tokyo’nun güneybatısında bir apartman dairesinde yaptığı aramada parçalara bölünüp derin dondurucuda saklanan 9 kişinin cesedine ulaştı. Polis, Kanagawa şehrine bağlı Zama kasabasında yaptığı aramada 9 kişinin cesedini evinde saklayan 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi’yi gözaltına aldı. Sanığın, polisin öldürülen 23 yaşındaki kadınla bir internet sitesinde tanıştığı belirtildi. Cesetlerin bulunduğu apartmanın ABD’nin Zama’daki askeri kampı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.
Şehir Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada Shiraishi’nin kadını ilk buluşmalarından sonra öldürdüğünü söylediği belirtildi. Derin dondurucu ve eşya kaplarında bir erkek 9 kişiye ait iki kafa ve ceset parçalarının bulunduğu belirtildi.

Apartman dairesinde cesetlerin parçalanmasında kullanılan bir de testere bulduğu belirtildi. Katil zanlısı Shiraishi polise banyoda öldürdüğü kurbanların cesetlerini parçaladığı ve bazı parçaları çöpe attığını söyledi.
Polis kamera kayıtlarından 23 Ekimde kayıp kadınla birlikte yürüyen Shiraisihi’nin kamera görüntülerden adrese ulaştı. Katil zanlısının kadının Twitter hesabına 20 Eylül’de “benimle ölecek birini arıyorum” yazdığı, kadın da cevap olarak “ölmek istiyorum fakat yalnız ölmekten korkuyorum” mesajını attığı belirtildi

Ölen kadının kardeşi kız kardeşinin kaybolduğunu polise bildirdiği Twitter hesabından katille mesajlaştığını öğrendiği belirtildi. Komşuları katilin neşeli ve nazik birisi olduğunu ve olaya inanamadıklarını söyledi. Katilin komşuları katilin evinden Ağustos ayından beri kötü kokuların geldiğini söyledi.

 

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