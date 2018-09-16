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Japonya'da bir garip hırsızlık

Japonya'da bir garip hırsızlık
Japonya'da bir garip hırsızlık

Japonya’da bir lisenin arazisindeki ağaçlardan yaklaşık 600 elma çalındı. Meyvelerin tane ile satıldığı Japonya’da, 600 elma yaklaşık 90 bin yen (5 bin lira) değerinde.

Düşük suç oranı ile bilinen Japonya'da, alışılmadık bir hırsızlık olayı yaşandı. Hiroşima'daki Kake Lisesi'nin arazisindeki ağaçlardan yaklaşık 600 elma çalındı. Yerel medya, yerel halk yardımıyla lise öğrencileri tarafından yetiştirildiği bilgisini paylaşırken, çalınan elmaların yeterince olgunlaştığı ve toplanma evresinde olduğunu ifade etti. Hırsızlık olayına dair polis raporunda, arazi üzerinde ayak izleri ve lastik izleri bulunduğu bilgisi yer aldı. Polis, elmaların satıldığı yerlerin izini sürerek, faillere ulaşmaya çalışıyor.

ÜLKEDE MEYVE TANE İLE SATILIYOR

Japonya'da meyveler tane ile satıldığı için, yüksek fiyatlarıyla biliniyor. Fiyatlar mevsimden mevsime değişirken, 1 adet elma marketlerde ortalama 150 yene (yaklaşık 8.25 lira) alıcı buluyor. 600 elmanın piyasa fiyatı ise yaklaşık 90 bin yen (yaklaşık 5 bin lira) ediyor.  

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