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Japonya'da ikinci tayfun

Japonya'da ikinci tayfun
Japonya'da ikinci tayfun

Japonya bu kez de Kong-rey Tayfunu için alarma geçti. Okinawa’da 200 üzerinde uçak seferi iptal edildi, tüm gemi ve feribot seferleri askıya alındı.

Japonya'nın güneyindeki Okinawa bölgesi, bir hafta içinde bölgeyi vuracak 2. tayfun için alarma geçti. Şiddetli tayfun kategorisinde değerlendirilen Kong-rey Tayfunu'nun Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar Okinawa Adası'nda etkisini göstermesi bekleniyor. 

Saatte 144 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olması beklenen tayfunun, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Bölge halkını hazırlıklı olmaları konusunda uyaran yetkililer, tayfunun kuzeye doğru ilerledikten sonra etkisini kaybedip, Güney Kore'de etki gösterebileceğini öngörüyor.

200 UÇUŞ İPTAL 

Tayfunun etki bölgesindeki Okinawa'da bir dizi önlem alındı. Okinawa'da 200'den fazla uçuş iptal edilirken, bölgedeki adalar arasında ulaşımı sağlayan tüm feribot ve gemi seferleri de askıya alındı. İptal seferlerin hava durumuna bağlı olarak artabileceği bildirildi.  

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