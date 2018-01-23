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Japonya’da patlayan volkan çığı tetikledi

Japonya’da bir kayak merkezinde meydana gelen volkanik patlamanın çığı tetiklemesi sonucu en az 14 kişi yaralandı.

Japonyada patlayan volkan çığı tetikledi

23 Ocak 2018 09:38

Japonya'nın merkezindeki Kusatsu bölgesi yakınlarındaki 2 bin 160 metrelik Kusatsu-Shirane yanardağının patladığı belirtildi. Kayak merkezinde gerçekleşen patlama çığ düşmesine neden oldu. Patlama sonucunda dağın çevresindeki bir kilometrelik alana volkanik taşların yağdığı belirtildi. Volkanik patlama ve çığ nedeniyle en az 14 kişinin yaralandığı yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralananlar arasında bölgede eğitim yapan 6 askerinde bulunduğu da belirtildi.

Japon Meteoroloji Kurumu, patlamanın gerçekleştiği kayak merkezine gidilmemesi yönünde uyarı yayınlandı.
Eylül 2014'de Japonya'nın Ontake yanardağının patlaması sonucu 63 kişi hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: japonya, Volkan

 

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