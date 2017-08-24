Japonya'da PKK için para toplayan şahıs İstanbul'da yakalandı

İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vakkas D. adlı PKK/KCK üyesi örgüt mensubunun, uzakdoğu ülkelerinden Japonya'da örgüt adına toplayıp bu paraları PKK'ya aktardığını tespit etti. Örgütün 'para kasası' olarak gösterilen Vakkas D.'nin 11 Ağustos'ta Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan polis, zanlıyı uçaktan iner inmez Atatürk Havalimanı'da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin düzenlediği operasyonda Vakkas D.'nin üzerinde bulunan 4 bilezik ile birlikte çok sayıda ziynet eşyaları, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4 bin 595 Amerikan Doları para ve örgütsel dokümana el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman