Japonya’da şiddetli yağışlar

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, Akita'da 25 bin kişinin tahliye edilmesi için talimat verdi ve en az 65 bin kişiye de bölgeden ayrılmalarını önerdi. Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taştığını, en az yüz evin ise sular altında kaldığını belirterek can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Doğu Japonya Demiryolları web sitesinde sel nedeniyle Akita eyaletine giden demir yolları seferlerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.