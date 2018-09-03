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Japonya’da tayfun alarmı: 268 uçuş iptal

Japonya’da ülkenin batısında etkili olması beklenen Jebi Tayfunu nedeniyle 268 uçak seferi iptal edildi.

Japonyada tayfun alarmı: 268 uçuş iptal

03 Eylül 2018 16:39

Japonya’da Salı günü kuvvetli etki göstermesi beklenen Jebi Tayfunu için bir dizi önlem alındı. Birçok tren seferi Salı günü için askıya alınırken, 268 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Shikoku bölgesinde, sabah erken saatlerde yapılan tren seferleri haricinde tüm seferler iptal edilirken, Osaka ve Hiroşima arasındaki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğu belirtildi. Kansai bölgesindeki diğer demiryolu şirketleri, hava şartlarına bağlı olarak karar vereceklerini belirtirken, havayolu şirketleri, Salı günü başta Kansai bölgesinde olmak üzere 268 uçuşu iptal etti. Gerekli görülmesi halinde daha fazla uçuşun iptal edilebileceği açıklandı.

SEL VE MADDİ ZARAR BEKLENİYOR 

100 milyonluk nüfusuyla en büyük Japon adası konumunda bulunan Honshu’nun, doğrudan tayfunun etki hattında kalması bekleniyor. Karaya ulaştığında 160 km hızda rüzgarlar taşıyacağı öngörülen tayfunun sele ve ciddi maddi zararlara yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca tayfunun etki bölgesinde yaygın elektrik ve su kesintileri bekleniyor.  

 

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