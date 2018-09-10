Japonya’daki depremde ölü sayısı 44’e yükseldi

Japonya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası’nda perşembe günü meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 44’e yükseldiğini belirtirken, yaralı sayısını 660 olarak açıkladı. Daha fazla kayıp vatandaş bulunmadığı ifade edilen açıklamada, sivil savunma ekipleri, polis, itfaiye erleri ve diğer birimlerden oluşan 40 bin kişilik ekibin adadaki enkaz temizleme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şiddetli depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’na göre, 2 bin 500 kişi tahliye merkezlerinde kalmaya devam ediyor. Depremin ardından binlerce hanenin elektriksiz kaldığı Hokkaido’da, bölgenin en büyük termik santralinin depremin ardından hizmet dışı kalması nedeniyle enerji sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer adada yaşayan 5.3 milyon kişiyi tasarruf yapmaya çağırdı.