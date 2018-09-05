Diğer
Kategoriler

Japonya’daki Jebi Tayfunu’nda bilanço ağır: 11 ölü, 300 yaralı

Japonya’yı vuran Jebi Tayfunu’nda 11 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Kansai Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 3 bin yolcu mahsur kaldı. Mahsur yolcuların tahliyesi halen devam ederken, havalimanının ne zaman yolcu trafiğine açılacağı bilinmiyor.

Japonyadaki Jebi Tayfununda bilanço ağır: 11 ölü, 300 yaralı

05 Eylül 2018 12:40

Japonya’yı dün vuran ve hayatı felç eden Jebi Tayfunu’nun ülkeyi terk etmesinin ardından, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Tayfunda 11 kişinin hayatını kaybederken, 300’den fazla kişi de yaralandı.

Havalimanı sular altında kaldı

Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan Kansai Havalimanı’nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kalırken, havalimanı dün akşamdan itibaren ulaşıma kapatıldı.

Yakıt tankeri köprüye çarptı

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. On bir mürettebat bulunan gemide şans eseri yaralanan olmadı.

Binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

Kaza, havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Bu sabah, tayfunun etkisini azaltmasıyla birlikte başlatılan kurtarma operasyonlarıyla, geceyi havalimanında geçiren 3 bin yolcu feribotlarla karaya taşınmaya başlandı. Çarşamba öğle saatlerinde otobüslerin de havalimanından karaya yolcu taşımaya başladığı açıklandı.
Başbakan Shinzo Abe’nin, hükümet yetkililerine, havalimanında mahsur kalan yolcuları kurtarmak ve havalimanını yeniden kullanıma açmaya yönelik çabalara destek için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği bildirildi.

Havalimanı kısmen su altında

Hava trafiğine halen kapalı olan havalimanında, bazı bölümlerde halen elektrik bulunmuyor. Su basan tesisler nedeniyle, uçak trafiğine ne zaman yeniden açılacağı henüz bilinmiyor.

Çeyrek yüz yılın en büyüğü

Çeyrek yüz yılda Japonya’yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi Tayfunu nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu.

100 araç yandı

Ülkenin Hyogo bölgesinde, yaklaşık 100 araba yandı. Deniz suyunun akülerle tepkimeye girdiğine inanan yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüyor.

Hayat normale dönüyor

Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.  

Burak Ersoy

 


 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç