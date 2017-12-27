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Japonya’dan İsrail’e ret

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacaklarını ifade etti.

Japonyadan İsraile ret

27 Aralık 2017 13:42

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İsrail ve Filistinli liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeden bir gün sonra Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Amman’da bir araya geldi. Görüşmede büyükelçiliklerinin Kudüs’e taşınması konusuna değinen Kono, Kudüs sorununda iki devletli çözümü desteklediklerini yineledi. ABD’nin Kudüs kararını takip etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Japon Bakan, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacaklarını söyledi.

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması konusunu Eylül ayında New York’ta yapılan BM Genel Kurulu esnasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiğini yazdı.

Etiketler: israil, japonya

 

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