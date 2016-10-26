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Japonya’dan Türk dönercilerini şaşırtan reklam

Japonya'da haftalık yayınlanan ve gösterdiği yemeklerle karınları acıktıran bir anime olan Shokugeki no Soma'da Türk dönerinin yer aldığı bir bölüm yayınlandı. Türk dönercileri, animasyon filmi için “Döneri bu kadar iyi biz anlatamazdık” yorumları yaptı.

Japonyadan Türk dönercilerini şaşırtan reklam

26 Ekim 2016 11:12
Japonya’dan Türk dönercilerini şaşırtan reklam - Tıkla İzle

Japon animasyon filmlerinden Shokugeki no Souma'da en iyi aşçı unvanını almaya çalışan karakterlerin yarışında yarışmacılardan bir tanesi pidenin arasında döner servis ediyor. Dönerin tadına bakan jüri, bu lezzet karşısında adeta kendinden geçiyor. Shokugeki no Souma'da dönerin sığır, tavuk gibi hayvan etlerinden nasıl yapıldığı da yer alıyor. 

Japonya'da animasyon filminde dönerin yer alması, Türk dönercileri ise oldukça memnun etti. Türkiye’de yıllarını bu işe veren dönerciler, “Biz bile döneri bu kadar iyi anlatamazdık. Bu filmden sonra Japonlar’ın daha da çok dönere ilgi göstermesini bekliyoruz. Avrupa’da bilinirliği oldukça çok olan dönerimizin Uzak Doğu’ya kadar uzanması memnuniyet verici. Hatta artık değil Japonlar’ın Türkiye’de döner yemesi, Japonya’da dahi dönerci dükkanları açılabilir” dediler.  


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