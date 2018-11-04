Japonya'ya FETÖ ve PKK uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Ergun ve 21. Dönem AK Parti Milletvekili Fevzi İnceöz'ün de katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Sizlere Türkiye'den selamlar getirdim. Sizlere milletimizin selamlarını getirdim. Sizlere Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini getirdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı İstanbul'da ağırladığını hatırlatan Çavuşoğlu, bölgede ve ötesinde birçok ülke ile ilişkileri üst düzeye çıkarma çabasında olduklarının altını çizdi. Japonya'nın da bu noktada önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi, köklü bir geçmişimiz var. Her iki tarafın da unutmadığı anılarımız ve ortak kültürümüz var. Gelecek yıl da Japonya'da 2019 Türkiye Kültür Yılı olarak kutlanacak. Kısa bir süre sonra Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy da bu amaçla Japonya'ya gelecek. Japonya ile ilişkilerimizi de stratejik düzeye çıkardık. Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Abe bunu bizzat imzaladılar."

“ÜLKEMİZİ VE POLİTİKALARIMIZI ANLATACAĞIZ”

İki ülke ilişkilerini nasıl daha da iyi seviyelere çıkaracakları konusunda çaba sarfettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'deki yatırımlar, projelerin hayata geçmesi, bölgesel konulardaki yakın işbirliğimiz Japonya ile her alandaki bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Bu ziyaretimde de başta Başbakan Şinzo Abe olmak üzere ilgili bakanlar, basın dünyası, akademisyenlerle bir araya gelerek ülkemizi ve politikalarımızı anlatacağız" şeklinde konuştu.

Japonya ile ikili ilişkileri geliştirmenin her iki ülkenin de yararına olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Japonya ile bizim bölgemiz ve bu bölgedeki konular hakkında yakın istişarelerimiz var. Hedefimiz, ticaretimizi artırmak, yatırımları artırmak ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak. O yüzden ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerini de yoğun şekilde sürdürüyoruz ki, inşallah kısa süre içinde tamamlayacağız ve ticaretimizdeki engelleri karşılıklı yarar anlayışı içerisinde kaldıracağız."

“FETÖ VE PKK JAPONYA İÇİN DE TEHDİT”

Japonya ile Türkiye arasındaki en büyük bağı Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oluşturduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. "Elbette Türkiye'den gelip burada hainlik yapanlar da yok mu, var" diyen Çavuşoğlu, Japonya'daki PKK ve FETÖ faaliyetlerine dikkat çekerek, "FETÖ terör örgütü ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin cesareti ve sayın cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde biz bu darbeyi yendik. Şimdi ülkemizden bu terör örgütünü temizlemek için titizlikle çalışıyoruz. Ancak sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde maalesef bu örgüt yer buluyor ve destek buluyor. Bulunduğu ülkeler için de tehdit oluşturan bu örgüt, Japonya'da da bu faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm muhataplarımızla başta Başbakan Abe olmak üzere bu konuları konuşuyoruz. Ve Japonya için de nasıl bir tehdit olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda PKK destekçilerinin de Japonya'da faal olduğunu biliyoruz. Bu konuları da görüşeceğiz. New York'ta sayın cumhurbaşkanımız Başbakan Şinzo Abe'ye de tüm samimiyetiyle buradaki teröristlerin ülkemize yönelik oluşturduğu tehditleri ve buradaki kampanyaları hakkında bilgiler verdi, listeleri verdi. Düşüncelerimizi paylaştık" dedi.

“TÜRKİYE DÜNYA BEŞTEN DE BÜYÜK, BİRDEN DE DİYOR”

Son zamanlarda Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırılara da değinen Çavuşoğlu, döviz kuruna ilişkin dalgalanmaların arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Son zamanlarda bildiğiniz üzere Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik saldırılar oldu. Döviz kuru ile oynamaların arkasında kimler var, amaçları ne çok iyi biliyoruz. Ancak onlara şunu da çok iyi bir şekilde öğretiyoruz. Hain darbe gecesinde tankların, F16'ların karşısına elinde bayrağıyla çıkan bir milletin temsilcisiyiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Hiç kimse bize diz çöktüremez. Aldığımız tedbirlerle şimdi ekonomimizi tekrar istikrara kavuşturmaya başladık. Tarihimizde değişik değişik saldırılara maruz kaldık. Ama her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Kur dalgalanması ile ilgili tedbirlerimiz devam ediyor. Bankacılık sistemimiz güçlü. Büyüme oranımız, ihracatımız artıyor. Esasen bu saldırıların gerçek sebebi Türkiye'nin istikrarlı büyümesinden rahatsız olanlardır. Türkiye büyüdükçe bağımsız bir devlet oluyor ve kendi kararlarını kendisi veriyor. Artık masada ben de varım diyor. Senin yaptığın yanlış diyor, yaptığın uluslararası hukuka uymuyor, sen Filistin konusunda tek başına karar alamazsın, dünya beşten de büyük, birden de büyük diyor Türkiye. O nedenle Türkiye'den rahatsızlar. "

“GÜCÜMÜZÜ İNSANLIK İÇİN SEFERBER ETTİK”

Türkiye'nin oynadığı aktif dış politikaya vurgu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gücünü dünya insanlığı için harcadığını sözlerine ekledi. "3.5 milyon, artı 500 bin civarında da diğer ülkelerden mültecilere 33 milyar dolar harcamış bir ülkeyiz" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkede gerçekleştirdiğimiz projelerle sadece Türkiye'yi kalkındırmıyoruz, tüm bölgenin ekonomik kalkınması ve istikrarına katkı sağlıyoruz. O yüzden Türkiye'nin büyümesinden kimse rahatsız olmasın. Yeni sistemimizle devletimiz de güçlü olacak, meclisimiz de güçlü olacak, milletimiz daha da güçlü olacak. İnşallah sizlerin de destekleriyle bizler başaracağız."

Konuşmasının sonunda Nagoya'da yaşayan vatandaşlara şehirde kurulması planlanan cami ve kültür merkezinin müjdesini veren Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.