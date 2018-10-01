Japonya'yı tayfun vurdu

Geçtiğimiz ay ülkede büyük zarara yol açan Jebi Tayfunu'nun yaralarını henüz saran Japonya'yı bu kez Trami Tayfunu vurdu. Dün öğle saatlerinden itibaren Japonya'nın Hokkaido bölgesinde neden olduğu şiddetli rüzgarlarla etkisini gösteren Trami Tayfunu, Pazar gecesi Tokyo ve çevresindeki bölgelere ulaştı. Saatte 180 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgarlar, birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Okinawa Bölgesi'ndeki 40 kişinin şiddetli rüzgarda kırılan camlar nedeniyle vücutlarında kesikler meydana geldiği rapor edildi. Kagoshima'da 10 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, 100'den fazla olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre 2 kişi de hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen bir kişinin ise sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

HAYAT DURDU

Meteoroloji ajansının uyarıları çerçevesinde, dün akşamından itibaren Tokyo ve çevresindeki illerde yerel saatle 20.00 itibariyle tren seferleri tedbir amaçlı askıya alındı. Hızlı tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Bin 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıklandı. Osaka Eyaleti'ndeki önemli merkezlerden biri olan Kansai Uluslararası Havalimanı dün sabah saat 11.00'de 2 pistini kapattı. Pistler Pazartesi günü sabah saat 06.00'ya kadar kapalı kaldı. Geçen ayın başlarında ülkeyi vuran tayfun , havalimanında büyük sellere neden olmuştu.

YÜZ BİNLER ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, merkez ve batı Japonya'da ve ayrıca kuzeydeki Hokkaido adasında 120 binden fazla insan için tahliye emri verdi. Tokyo ve çevresindeki 450 bin hane ise şiddetli tayfun nedeniyle uzun süre elektriksiz kaldı.

ŞİDDETİNİ YİTİRDİ ETKİSİ SÜRÜYOR

Pazartesi sabahından itibaren şiddetini azaltarak ülkeyi terk eden tayfun, haftanın ilk gününde hayatı olumsuz etkiledi. Zarar gören birçok ulaşım ağı nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Havayolları bugün de 230'dan fazla uçuşu iptal etti. Ulaşım şirketleri son gelişmeleri öğrenmeleri için yolculara internet sitelerini takip etme çağrısında bulundu.