Jason Denayer : 'En iyisini yapıp formayı kapmalıyız'

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Galatasaray’da antrenman öncesi Jason Denayer açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçtiğini ifade eden Denayer, “İki günde 2 antrenman yaptık ve gün geçtikçe kondisyonumuzu tekrardan kazanıyoruz” diye konuştu.

“SÖZLEŞME GÖRÜŞMEM OLMADI”

Henüz bir sözleşme görüşmesi yapmadığını belirten Belçikalı futbolcu, “Gelecekle ilgili sadece performansımı arttırıp takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Fatih Terim’le çok şey değişti. Takım içerisindeki bağlar arttı. Daha fazla keyifli vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“FORMAYI KAPMAMIZ LAZIM”

Futbolda her daim rekabet olduğunu söyleyen Jason Denayer, “Takımlarda sadece 2 defans oyuncusu yok. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp formayı kapmamız gerekiyor” diye belirtti.

“BAŞAKŞEHİR , FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ZORLAYACAKTIR”

Puan tablosuna baktıklarında rakiplerinin belli olduğunu ifade eden defans oyuncusu, “Başakşehir Fenerbahçe ve Beşiktaş bizi sezon içinde zorlayacak ve rekabet artacaktır. Bu kadar kısa zamanda değişiklik yapmak zor oldu. Dolayısıyla az zamanımız olduğu için sahaya çıktığımız zaman bu değişikliklerden dolayı adaptasyon sorunu yaşıyorduk” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Adem Akalan - Mehmet Şirin Topaloğlu