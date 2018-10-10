Jaume Ponsarnau: 'Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik'

Valencia Basket, 7Days EuroCup C Grubu 2. maç mücadelesi kapsamında Türk Telekom takımıyla Ankara'da karşı karşıya geldi. Valencia Basket mücadeleden 72-67 galip ayrılırken, maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Valencia Basket Başantrenör Jaume Ponsarnau, “Telekom çok güçlü bir mantaliteyle maça başladı. Sahaya çok iyi yayılarak topu çok iyi çevirdiler. Biz ilk yarıda üçlük fazla bulamadık. Telekom'un ilk yarıda maçı kontrol ettiğini söyleyebilirim. Bu yüzden ikinci yarıda biraz daha sert oynamayı planladık ve öyle başladık. Telekom ikinci yarıda topu paylaşamadı. Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin

