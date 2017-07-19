Jazz müziğinin ustaları geliyor

Dünyaca ünlü Türk ve yabancı jazz müzisyenlerinin sahne alacağı Jazz Festivali, üç gün sürecek. Ülkemizdeki önemli jazz sanatçılarından Kerem Görsev ve Fatih Erkoç da müzikseverlerle buluşacak. Etkinliğin ilk günü Ramona ve Jazz Quartet, Fatih Erkoç ve Tolga Bilgin Quintet, Emin Fındıkoğlu+12 ve Jam Session jazz tutkunlarıyla buluşacak. İkinci gün ise, Tuncay Kayış ve Jazz Quintet, Kerem Görsev Quartet, Sibel Köse Quintet sahne alacak. Katılımcıların ücretsiz takip edebileceği festival, Daddy Mc Swing ve Vegas Project, Elif Çağlar ve Della Miles konserleriyle son bulacak.

"Müzikseverleri bekliyoruz"

Kültür-sanat, moda ve spora önem verdiklerini belirten MaviBahçe yetkilileri, “İzmir’in yeni yaşam merkezi olan MaviBahçe olarak kültür-sanat, moda ve spor temalı etkinlikler yapmaktan, amatör ve profesyonel sanatçılarımızı, sporcularımı ve modacılarımızı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Büyük bölümünü kent meydanında düzenlediğimiz etkinliklerimize yoğun katılım gösteren ziyaretçilerimiz bize güç ve moral veriyor. Üç gün sürecek Jazz Festivali kapsamında dünyaca ünlü Türk ve yabancı jazz sanatçılarını ağırlayacağız. Birbirinden muhteşem performansların sergileneceği konserlere tüm müzikseverleri bekliyoruz” dedi.

Görsev ve Erkoç albümlerini sevenleriyle buluşturdu

Ülkemizin önemli jazz piyanistlerinden Kerem Görsev 2008 yılında kurduğu Kerem Görsev Quartet adlı grubuyla jazz hayranlarına müzik dolu anlar yaşatacak. Londra Filarmoni Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası gibi birçok orkestrayla konserler veren Görsev, 22 Temmuz Cumartesi günü müzikseverlerle olacak. Jazz müziğin ülkemizdeki bir diğer temsilcisi olan Fatih Erkoç ise 21 Temmuz Cuma günü Kent Meydanındaki konser alanında hayranlarıyla buluşacak. Erkoç, son olarak Kerem Görsev ile birlikte “Lady From İstanbul”, “Seher Yeli” ve “Yanında Her Kimse” albümlerini sevenleriyle paylaşmıştı.

Program

Birinci Gün - 21 Temmuz Cuma

19.00 Ramona & Jazz Quartet

20.00 Fatih Erkoç & Tolga Bilgin Quintet

22.00 Emin Fındıkoğlu + 12

23.30 Jam Session

2. Gün 22 Temmuz Cumartesi

19.00 Tuncay Kayış & Jazz Quintet

20.30 Kerem Görsev Quartet

22.00 Sibel Köse Quintet

3. Gün - 23 Temmuz Pazar

19.00 Daddy Mc Swing & Vegas Project

20.30 Elif Çağlar

22.00 Della Miles