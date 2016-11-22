İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında, Twitter’da 'Jeansbiri' adıyla 'Aksilahlanma' etiketini açtığı ve kampanya başlattığı iddiasıyla silahlı terör örgütü üyeliği suçundan mahkemeye sevk edilen öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi 11'inci Sulh Ceza Hakimliği, Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hesabın sahibinin öğretmen olduğu tespit edilmişti

Sosyal medya uygulaması Twitter’da 'Jeansbiri' adlı kullanıcının, 'Aksilahlanma' etiketini açması ve kampanya başlatması üzerine yapılan ihbarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, hesabın Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde bulunan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Özel Yavuz Selim Koleji’nde çalışan Ahmet Kemal Aydoğdu adlı bir öğretmen tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Şüpheli öğretmenin adresine giden emniyet güçleri, Ahmet Kemal Aydoğdu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Elazığ'dan ayrıldığını tespit etmiş, şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Aydoğdu, 28 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alınmıştı. 25 gün gözaltında kalan Aydoğdu bugün adliyeye getirilerek sorgulanmış, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Öte yandan Jeasbiri hesabının kullanıcısına yönelik soruşturma, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturma dosyası ile birleştirilmişti. Birleştirmede, gazetenin 22 Ekim 2016 tarihinde 'Aksilahlanma Provokasyonu' manşeti atarak 'Jeansbiri'nin yazdığı paylaşımları yayınlaması gerekçe gösterilmişti. Savcılık her iki dosyadaki şüphelilerin de FETÖ için birlikte hareket ettiklerini belirterek, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Başak Akbulut

