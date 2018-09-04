Jeffrey’in son durağı Ankara

İdlib için kritik haftaya girildi. Bir taraftan sahadaki hareketlilik devam ederken, diğer taraftan ABD, Rusya ve bölge ülkeler arasında İdlib konulu yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara-Moskova-Tahran hattında baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanırken, bu hafta Washington da sürece dâhil oldu. Suriye ordusunun İdlib’e karşı düzenlemeyi planladığı askeri operasyona sayılı günler kala Beyaz Saray, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ekibini İsrail, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretle görevlendirdi.

İLK DURAĞI İSRAİL

Jeffrey’in başında bulunduğu heyet ilk olarak önceki gün İsrail’i ziyaret etti. Jeffrey burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada “Netanyahu ile Jeffrey görüşmede İran’ın saldırganlığı ve terörizmini geri püskürtmek için sarf edilen ortak çabaları ele aldı” ifadesi kullanıldı. Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmelerin de masada olduğu bildirildi. Öte yandan Jeffrey’in Esad rejimin İdlib’te kimyasal silah kullanması hâlinde ABD’nin bu saldırıya karşılık vereceğini vurgulandığı da İsrail basınında geniş yer buldu. Jeffrey’in ikinci durağı Ürdün programında ise Ürdün Kralı ikinci Abdullah ile bir araya gelmesi planlanıyor. Jeffrey’in burada da Suriye’deki son gelişmeleri ve İsrail- Filistin meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. Bir dönem ABD’nin Ankara Büyükelçiği görevini yürüten ve ABD’nin terör örgütü PYD/YPG ile politikasına karşı çıkması ile tanınan James Jeffrey’in son durağının ise Ankara olması planlanıyor. Jeffrey’in Ankara temaslarında ağırlıklı olarak Esad güçlerinin muhtemel İdlib operasyonu sonrasında yaşanabilecek insani kriz yer alıyor.