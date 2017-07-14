Diğer
Kategoriler

Jeneratörü kontrol etmek için gelen teknik eleman şok yaşadı

Antalya’da bir parkta erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde jeneratörü kontrol etmek için parka gelen teknik eleman gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

Jeneratörü kontrol etmek için gelen teknik eleman şok yaşadı

14 Temmuz 2017 14:49
Jeneratörü kontrol etmek için gelen teknik eleman şok yaşadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Kemer ilçesi Deniz Caddesi sahilindeki Kuğulu Park’ta 5 yıldızlı bir otelin jeneratörünün bulunduğu kapalı alana kontrol için gelen otelin teknik elemanı Hakan Kara’nın, cesetle karşılaştı. Tel örgüyle çevrili ve sarmaşıklarla gizlenmiş kapalı alana girdiğinde, iple asılı halde erkek cesedini gören teknik eleman hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen şahsın Antalya’da oturan ve bir tente firmasında çalışan Mahmut E. (34) olduğunu belirlendi.

Cesedi bulan otel teknik personeli Hakan Kara "Her sabah olduğu gibi jeneratörün mazot ve elektrik devrelerini kontrol etmek için geldiğimde şahsı asılı olarak gördüm ve yetkililere haber verdim" dedi.
Görevliler olay yerinde inceleme yaparken denize gitmekte olan tatilcilerin etkilenmemesi için tedbir alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.
İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Hanım Türk

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!