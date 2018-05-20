Jeoa Pereira 8 yıl aradan sonra golle tanıştı

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Kardemir Karabükspor’u evinde 3-0 mağlup eden Trabzonspor’da, savunma oyuncusu Jeoa Pereira attığı 2 golle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan Portekizli oyuncu Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez golle tanışırken, oyuncunun farklı bir istatistiği de ortaya çıktı. Pereira’nın 8 yıllık bir aradan sonra ilk kez golle tanıştı.

Futbolculuk kariyerinde Portekiz Premier Lig’de Benfica (5 gol), Gil Vicente, Sporting Braga (2 gol) ve Sporting Lisbon (6 gol) takımlarında forma giyen oyuncu İspanya Premier Lig’de ise Valencia takımında forma giydi. Almanya Bundesliga’da ise Hannover takımında kısa bir süre kalan oyuncu ülkesi Portekiz’e döndükten sonra Sporting Lisbon’dan Trabzonspor’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer oldu. Bordo-mavili takımda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 52 resmi maçta forma giyen Pereira 48 Süper Lig maçının 46’sında ilk on birde sahaya çıktı. Sezonun son maçı olan Kardemir Karabükspor maçında attığı gollerle ilk kez Trabzonspor formasıyla golle tanıştı.

Futbolculuk kariyerinde 8 yıllık bir aradan sonra golle tanıştı

Portekizli oyuncu profesyonel futbol yaşantısında kulüp bazında Avrupa, Lig ve Kupa maçlarında 438 maçta forma giydi. 15 gol atan oyuncu futbolculuk yaşantısında e son golünü ise 4 Eylül 2010’da Beira-Mar ile Sporting Lisbon arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada atmıştı. Oyuncu sez konusu dönemin ardından geçen 8 yıllık sürede golle tanışamamıştı. Pereira 2 Bin 811 gün sonra Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor'un evinde Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı gollerle takımını galibiyete taşırken, kariyerinde ise uzun süredir devam eden gol hasretine son verdi.

Gökmen Şahin