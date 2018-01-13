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Jeopark Kula sahadan galip ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında İnegöl Belediyespor’u konuk eden Jeopark Kula Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Jeopark Kula sahadan galip ayrıldı

13 Ocak 2018 21:59

Efeler Liginde mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, 2017-2018 sezonunun 13. haftasında İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Efeler Liginde 13'üncü hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde 1-0 geriye düştüğü maçta İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-21, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Çok iyi mücadele sergilediklerini söyleyen Baş Antranör Mustafa Çayır, “Bu maçı hafta başından buyana iyi hazırlandık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Taraftarlarımız da bu galibiyete hasretti. Bizleri bugün yalnız bırakmayan tüm Kula halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Kulüp başkanı Vedat Yılmaz ise “Hedefimizi ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımız bugün bizleri aldıkları galibiyetle mutlu etti. Bu galibiyeti tüm Kula halkına hediye ediyoruz” diye konuştu.

Hasan Yiğen
 

 

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