Jeremain Lens’e taraftardan büyük destek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe karşısında ilk 11’de maça başlayan Jeremain Lens, kaçırdığı net goller sonrasında taraftarların tepkisini çekmiş ve ikinci yarıda yerini Quaresma’ya bırakmıştı. Portekizli yıldızın gördüğü kırmızı kart ve aldığı 5 maçlık cezanın ardından Trabzonspor deplasmanında ilk 11’de oyuna başlayan ve etkili bir performans sergileyen Lens, Gençlerbirliği mücadelesine de ilk 11’de başladı. İlk yarıda çok koşan ve takımın ileriye çıkmasına katkıda bulunan Lens, ikinci yarının hemen başında net bir gol fırsatından yararlanamazken, tribünler Hollandalı oyuncuya büyük destek verdi. Takımın kazandığı köşe vuruşlarında topun başına geçen Lens’e taraftarlar tezahüratlarıyla moral verdi. Yıldız oyuncu dakikalar 64’ü gösterdiğinde yerini Caner Erkin’e bırakırken, taraftarlardan da uzun süre alkış aldı.

Bozhan Memiş

