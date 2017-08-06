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Jeremain Lens'ten gece yarısı sürprizi

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de kiralık oynayan Lens'i transfer ettiğini bir video ile duyurdu.

Jeremain Lensten gece yarısı sürprizi

06 Ağustos 2017 08:55
Jeremain Lens'ten gece yarısı sürprizi - Tıkla İzle

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak forvet oyuncusu Negrodo’yu renklerine bağlayan siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı son isim ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçiren Jeremain Lens oldu.

Hollandalı oyuncunun kulübü Sunderland ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını yayınladığı bir video ile ilan etti.

Transfer dönemine damga vuran ‘Come to Beşiktaş’ sloganının devamı niteliğindeki ve ‘Lens’in rüyası’ etiketiyle paylaşılan videoda yeni transfer Negredo, Hollandalı yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş’a davet ediyor. Lens’in cevabı da, ‘Beşiktaş’a geliyorum’ oluyor.

Beşiktaş’ın renklerine bağladığı Jeremain Lens, bugün saat 18.00’de İstanbul’da olacak. 


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