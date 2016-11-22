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Jet hırsızlar bebek mağazasını böyle soyup soğana çevirdi

Zeytinburnu’nda yüzleri maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, levyeyle kepengini kırarak girdikleri bebek giyim mağazasını dakikalar içerisinde soyup soğana çevirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan soygunda, 30 bin liralık mal çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Jet hırsızlar bebek mağazasını böyle soyup soğana çevirdi

22 Kasım 2016 09:19
Jet hırsızlar bebek mağazasını böyle soyup soğana çevirdi - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’ndeki bir bebek giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde önceden belirledikleri mağazanın önüne gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, önce mağazanın alarmını sökerek elektriğini devre dışı bıraktı. Hırsızlar daha sonra yanlarında getirdiği levyeyle iş yerinin kepengini kırdı. Kepengi kırmalarının ardından mağazaya giren hırsızlar, önce içeride paketli olan malları yuvarlayarak teker teker dışarıya çıkarttı. Ardından da mağazadaki giysileri da üçer beşer çaldı. Soygunun ardından sabah saatlerinde işyerini açan Mücahit Aslanhan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aslanhan, yaklaşık 30 bin liralık malın çalındığını belirledi. Dakikalar içerisinde gerçekleşen soygun ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dakikalar içerisinde soyup soğana çevirdiler
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazanın kapısını kırarak içeriye giren yüzleri maskeli ve kapüşonlu hırsızlar önce paketlenmiş malları yuvarlayarak dışarıya çıkartıyor. Diğer hırsızlarında yardımıyla malları çıkartan hırsız, ardından mağazadaki diğer malları da çalıyor. Mağazayı soyup soğana çeviren hırsızlar, o anlarda reyonda asılı demirliği de yere deviriyor. Kırdıkları kepengin altından malları çıkartan hırsızlar daha sonra kayıplara karışıyor.

“Hırsızların başkalarına zarar vermemesi için yakalanmasını istiyoruz”
Soygunu 3 hırsızın gerçekleştirdiğini belirten Mücahit Aslanhan, “Levyeyle kepengi kaldırıp içeriye giriyorlar. Sonra burada 3 çuval hazır malı takla atarak dışarıya atıyorlar. Ondan sonra diğer malları da 5 dakika sürmeden dışarıya çıkartıyorlar. Şahısların yüzleri maskeli ve kapüşonlu, 30 bin lira zararımız oldu. Geçen sene de gündüz vakti hırsızlık yaşanmıştı. Buraya girmeden öncede mağazanın alarmını söküyorlar ve elektriğini devre dışı bırakıyorlar. Emniyet güçlerinden bu olaya hassasiyet göstermelerini bekliyor, şahıslarında başkalarına zarar vermemesi için yakalanmasını istiyoruz” dedi.
Polis, hırsızların yakalanması için inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur 

 


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