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Jet ski ile kaçarken yakalandılar

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet ski ile kaçmak isteyen 2 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Jet ski ile kaçarken yakalandılar

26 Temmuz 2017 17:11

Yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na jet ski ile kaçmaya çalışan 2 göçmen ile olayla ilgili 2 organizatör yakalandı. Önceki gün akşam saatlerinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından, Akyarlar Mahallesi Hüseyin Burnu açıklarında tespit edilen hareketli jet ski durduruldu. Yapılan kontrollerde üzerinde biri Suriye diğeri Irak uyruklu olmak üzere 2 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk şahıs gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalar neticesinde geçişlerde organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi daha gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 organizatör şüphelisinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Eren Ayhan

Etiketler: bonzai, taksim


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