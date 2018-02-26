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Jet Sosyete reytinglerde çakıldı

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazar gecesinde birinci Survivor, ikinci Savaşçı oldu. Gülse Birsel'in dizisi Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.

Jet Sosyete reytinglerde çakıldı

26 Şubat 2018 21:26

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu. Dizi AB grubundaysa Survivor'ın ardından ikinci oldu.

Kaynak: Milliyet

İşte reyting listesi:

Etiketler: jet sosyete

 

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