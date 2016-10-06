İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan trafik kazasında polis Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in tahliyesinin perde arkasına Sabah ulaştı. Çetin ailesinin, şikâyetten vazgeçmeleri için aileye 3 milyon lira, avukata ise 300 bin lira verdiği ortaya çıktı. Kaza, Ortaköy'de geçen ocakta yaşanmış, kazada polis Fatih Alagöz ölmüş, polis Emre Tetik ise yaralanmıştı. Kazanın ardından alkollü olduğu belirlenen ve tutuklanan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'de yargılandı. Mahkeme, 239 gün hapis yatan Çetin'le ilgili kararını önceki gün verdi. Mahkeme başkanının şerh koyduğu kararda; Çetin'e taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 5 yıl hapis cezası çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mahkeme Çetin'in suçu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 7 yıl 6 ay hapse yükseltti. Ardından da Çetin'in duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Çetin'in ehliyetinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar veren mahkeme, Çetin'i tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliye etti. Çetin'in ailenin şikâyetten vazgeçmesinin ardından serbest kalması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Peki Alagöz ve Çetin aileleri nasıl anlaştı? Polisin ailesi, şikâyetten neden vazgeçti? İddialara göre; kazadan sonra Çetin ailesi, Alagöz ailesiyle bir çok kez temas kurmaya çalıştı. Çetin'in annesi Hale Çetin, kazadan sonra İstanbul'dan Adana'ya taşınan şehit polisin eşi Özlem Alagöz'ün yanına gitti. Ona "Ben de anneyim. İki çocuğunuz, bizim de evladımız. Siz de bizim ailemizdensiniz. Ömür boyu beraber olacağız" dedi ama şehit eşi şikâyetinden vazgeçmedi. Çetin'in annesi de ısrarını sürdürdü. Kazanın yaşandığı günden anlaştıkları güne kadar Alagöz'ü ikna etmek için defalarca Adana'ya giden anne Çetin, sonunda Alagöz'ü razı etti ve anlaştılar. Ancak bir sorun vardı. Şehit polisin Çorum'da yaşayan anne babası ve iki kardeşi, gelinlerinin Çetin ailesiyle anlaştığını ve şikâyetten vazgeçmeye hazırlandığını öğrendi.

'10 MİLYON FAZLA, DÜŞÜRÜN'

Hemen Çetin ailesiyle temas kuran Alagöz ailesi kendilerinin şikâyetçi olacağını bildirdi. Bunun üzerine görüşmeler iki taraflı devam etti. Bir süre sonra şehit polisin yakınları, Çetin ailesinden 10 milyon lira kan parası istedi. Anne Çetin, "Bu para çok fazla. Miktarı düşürün" dedi. Yakınları istedikleri rakamı 6 milyon liraya düşürdü. Çetin ailesi ise son olarak 3 milyon lira teklif etti ve anlaşma sağlandı. Anne Çetin, taraflarla Çorum'da buluştu. Şehit polisin yakınlarına 3 milyon lira, Alagöz ailesinin avukatına da 300 bin lira verdi. Çetin'in annesinin, parayı bu süreçte sürekli elinde taşıdığı çantayla aileye teslim ettiği belirtildi.

'VİCDANLAR RENCİDE OLDU'

Rüzgar Çetin'le ilgili mahkeme kararı, yeni bir davaya da neden oldu. Annesini bir trafik kazasında kaybeden Canan F., mahkemenin kararından vicdanen rahatsız olduğunu belirterek, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Canan F., üye hâkimler Arzu D. ve Fatma A.'nın Çetin için verdiği hüküm nedeniyle Maliye Bakanlığı'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kararı eleştiren avukat Kayahan, "Gariban biri ucuz eski bir arabayla bir polisi öldürseydi, yine sayın hâkimler bu hafif cezayı verecekler miydi? Vicdanları rencide edici bir karar vermişlerdir. Davanın geri döneceğini düşünüyorum" dedi.

ERHAN ÖZTÜRK / SABAH