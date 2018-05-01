Jim Mattis: 'Savaşı kazanırsınız ve sonra barışı kazanırsınız'

Mattis, Pentagon'da yaptığı açıklamada,”ABD ve müttefiklerinin Terör örgütü IŞİD’de karşı zafer elde ettiklerini ve Suriye'de bir barış sağlanması durumunda kalmayı istemediklerini belirtti. “Barış süreci sağlanmadan önce basitçe çekilmek istemiyoruz savaşı kazanırsınız ve sonra barışı kazanırsınız."

Mattis, “Suriye elçisi Staffan de Mistura ile "Cenevre sürecinin nerede olduğunu ve yardım etmek için neler yapabileceğimizi ile ilgili görüşeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis,”Suriye’de yedi yıl boyunca yarım milyon insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın yaralandığını, iç savaşa bir son verilmesi için çaba sarfediliyor. ”Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, ISID’ın kalıcı yenilgisini sağlamak ve ortadan kaldırmak için daha uzun süreli bir ABD harekatına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Grup, Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi, ancak ABD ve müttefiklerinin 2014'te askeri bir saldırı başlatmasından bu yana topraklarını giderek kaybettiklerini”söyledi.