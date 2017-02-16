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Jirki Aşiret Lideri Tahir Adıyaman’dan referanduma ‘evet’

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman, referandumda “evet” oyu vereceklerini belirtti.

Jirki Aşiret Lideri Tahir Adıyamandan referanduma evet

16 Şubat 2017 17:09

Referandum çalışmaları kapsamında Şırnak kanaat önderi ve Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar’a ziyaretler devam ediyor. Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Tatar’ı evinde ziyaret etti. Adıyaman’ın yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getiren Tatar, “Tahir Adıyaman bugün bizi ziyaret ederek, referandumda aşireti ve çevresi ile “evet” oyu kullanacağını söyledi. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Biliyorsunuz 16 Nisan’da Türkiye halkı referanduma gidecek. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tüm aşiret reislerimiz ile birlikte kenetlenerek, halkımızla birlikte ‘evet diyeceğimizi ifade etmiştik. Referandum kapsamında bölgemizin aşiret reisleri bir araya gelmiştik. Ziyaretler, bu kapsamda devam ediyor. İnşallah Türkiye’nin kaderini değiştirecek bu seçimde zaferle çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Tatar'ı evinde ziyaret eden Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman ise, "Milletimizin, Şırnak'ın ve ilçelerin selameti için referandumda 'evet' diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu. 

Melih Yiğit

Etiketler: jirki, referandum, Tahir Adıyaman


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