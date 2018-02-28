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JÖH’ler Afrin’e hareket etti

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Jandarma Özel Harekat birliklerini taşıyan onlarca araç, Suriye’ye geçiş yaptı.

JÖHler Afrine hareket etti

28 Şubat 2018 16:01

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Kilis'e Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri geldi. JÖH'lerin karayolu üzerinden Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalına sevkıyatları sürüyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburu üzerinden onlarca zırhlı araçla birlikte JÖH birlikleri, Afrin kırsalına gitmeye başladı. Araçların üzerine Türk bayraklarının asıldığı görüldü. JÖH birliklerinin Kilis’ten Afrin kırsalına geçişlerinin sürdüğü bildirildi. 

Orhan Erkılıç - Murat Ergin - Mehmet Ali Dağ

 

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