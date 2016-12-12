Çoğu sürücü için akü, motor çalıştığı müddetçe dikkat çekmeyen bir parçadır. Her üç araçtan birisinde arıza olduğunda sebep elektrik sistemidir. Sağlıklı bir akü özellikle sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde arıza riskini azaltır. Şirket belirli ortaklarla beraber Avrupa’da 67 binden fazla aracı test etti. Şirket her dört araçtan birinde akünün zayıf olduğunu ve bunun da aracın düşük performans gösterme, hatta arıza yapma ihtimalini artırdığını belirledi.

Otomotiv aküsü üreticisi şirketin mühendislik başkan yardımcılığı görevini yürüten Dr. Christian Rosenkranz, "Aşırı sıcaklıklar, düzensiz kullanım, kısa yolculuklar ve aracın yaşı, akünün çalıştırma gücünü etkiler. Bu durum akü arızalarının dört ana sebebini ve sürücülerin bunlardan nasıl korunabileceğini açıklıyor’’ dedi.