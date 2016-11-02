UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Manchester United’da Teknik Direktör Jose Mourinho, maç öncesi Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta yarım saatlik sürede Fenerbahçe’nin kendilerine karşı sağlam durduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, "İlk maç da bizim için kolay olmadı. İlk yarının son bölümünde iki penaltı golü attık ondan sonra maç farklı oldu. Fenerbahçe'nin tekrar maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil. Türkiye'de lig sürekli iyiye gidiyor. İstanbul dışındaki takımlar da üst sıraları zorluyor. Sanıyorum, İstanbul'un 3 büyük geleneksel kulübü son derece kuvvetli. İyi oyuncular ve kaliteli isimleri var. Advocaat gibi üst düzey menajerlere sahipler. Fenerbahçe'nin Türkiye'de durumunun iyiye gidiyor olması gayet normal bir sonuç” diye konuştu.

"Türkiye'de çalışabilirim, neden olmasın”

Türkiye’de çalışabileceğinin sinyallerini veren Jose Mourinho, 14 yıl önce bir teklif aldığını söyleyerek, "Türkiye'den ilk daveti 2002-2003 sezonunda aldım. Portekiz'deyken ilk yurt dışından teklif Türkiye'den gelmişti. Ardan 13-14 yıl geçti ve bir daha da teklif olmadı. Şimdi olmak istediğim kulüpteyim ve ben burada minimum kontratım bitene kadar kalmak istiyorum. Ben futbol adamıyım, hala gencim, daha yıllarca burada olacağım. Beni 75 yaşında sanabilirsiniz ama sadece 53 yaşındayım. Ben tutkuyu severim, Türkiye'de de büyük bir tutku var. Neden olmasın?" açıklamalarında bulundu.

"Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın başka bir yolu da burası”

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin önemine vurgu yaparak, “Avrupa Ligi'ni kazanan artık doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunun için son birkaç yılda büyük kulüpler için Avrupa Ligi'nin farklı bir anlamı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın başka bir yolu da burası” dedi.

“Ligde alınan sonuçlardan mutlu değilim”

İngiltere Premier Lig'deki kötü sonuçlara rağmen halen heyecan duyduğunu dile getiren başarılı teknik adam, “Alınan sonuçlardan da mutlu değilim. Mutlu olduğum şey ise şu anki performansımız. Bazen iyi sonuçlar gelmediğinde iyi oynadığınızı hissedersiniz. Er ya da geç iyi sonuçlar da gelir. Çok iyi bir hissim var. Benim için en kötü his, oyunculardan mutlu olmamaktır. Böyle bir hissim de yok. Tam tersi hislere sahibim” ifadelerini kullandı.

Schweinsteiger yorumu

Bastian Schweinsteiger'i tekrar A takıma alınmasıyla ilgili gelen bir soruyu da cevaplandıran Jose Mourinho, “Bastian geri döndü. Bu kararı şuna dayanıyor” diyerek şöyle konuştu:

“Sezonda öyle bir dönemdeyiz ki herkes aynı antrenmanı yapamıyor. Benim sevdiğim taktiksel çalışma en az 20 oyuncuyla olur. Artık mümkün olmuyor. Maçtan sonraki gün oynayan oyuncular dinlenme antrenmanı yapıyor. Sakatlıklarla grup 10-11 kişiye düşüyor. Bastian'ın gelecekteki kararı kulübü bırakmak olursa doğrudan rakiplere gitme konusunda iyi durumda olacak. Bizimle kalırsa da bir opsiyonumuz olacak. Orta sahada şu an sıkıntımız yok. Eğer bu bölgede problemimiz olursa opsiyon olacak.”

Darmian: "Fenerbahçe iyi bir takım”

Mancheter United'ın İtalyan savunmacısı Matteo Darmian ise Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğuna vurgu yaparak, “Çok iyi oyuncuları var. Buraya kazanmak için geldik. Oynamadığım dönemde de çok çalıştım. Teknik direktörüm de bana bir fırsat verdiği zaman bunu değerlendirmem lazım” açıklamasında bulundu.

Kaan Ülker