Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, zorlu karşılaşmanın Avrupa Ligi'nde devamlılık için önemli bir maç olduğuna dikkat çekerek, “Kazanmaya ihtiyacımız var. Zeki olmalıyız, büyük bir takımla oynayacağız. Eğer Feyenoord'a karşı yaptığımızın aynısını, belki biraz daha iyisini yaparsak galibiyetle ayrılabiliriz” dedi.

"Pozisyonlar olduğunda gol atmaya çalışıyorum"

"Taktik anlamda, patronumun dediklerine sadık kalmaya çalışıyorum” diyen Brezilyalı futbolcu, “Geride kal derse kalırım, özgürlük verirse daha önde gözükmeye çalışırım. Hocaların istediklerini yapmak zorundayım, çünkü patron o. Bu yıl hocamız daha fazla güven verdi bana. Pozisyonlar olduğunda gol atamaya çalışıyorum. Biliyorum ki benim temel işim Mehmet Topal ile savunmayı korumak. Fenerbahçe de oynuyorsanız tüm orta sahanın topla oynamayı da bilmesi gerekir. Hem hocamızın hem de Fenerbahçe'nin mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“Taraftar olmasa Fenerbahçe hiç olur”

Taraftarların kötü oynanması durumunda her zaman protesto hakkı olduğuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Onlar olmasa Fenerbahçe bir hiç olur açıkçası. Buraya para vererek geliyorlar ve şampiyon görmek istiyorlar bizi. Bu protestoyu değiştirmek biz oyunculara kalıyor. Biz yeterince profesyonel oyuncularız, bu protestoların en iyi kısmını alıp devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaan Ülker



