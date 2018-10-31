Josef de Souza'dan derbi mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde sarı-lacivertlilere, bu sezon takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli ekibine transfer olan Josef de Souza'dan destek geldi.

Sosyal medya hesabından Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide Galatasaray'a attığı golün videosunu paylaşan Brezilyalı futbolcu şu notu ekledi:

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir. Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının ancak ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. 'Diğerlerinin gol atması için koşan' oyunculara değer vermeyi öğrenin."