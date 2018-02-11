Josep Maria Berrocal: 'Mağlup olmamıza rağmen mücadelen memnunum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Eskişehir Basket, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 89-72’lik skorla yenildi. Maçından ardından Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal ile oyunculardan Kravtsov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlup olmalarına rağmen oyuncularının mücadelesinde memnun olduğunu belirten Josep Maria Berrocal, “Maçın sonunda Anadolu Efes ile kafa kafaya olma şansını kaybettik. Sakatlıklardan dolayı eksiğimiz vardı. Anadolu Efes, 3. çeyrekte farkı açtı ama savaşarak maça geri geldik. Mağlup olmamıza rağmen oyuncularımın sahaya karakterlerine koymaları iyiydi. Bu pozisyondan bir an önce kurtulacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

4,5 maçtır üst üste kaybettiklerini söyleyen Kravtsov ise, “Oynadığımıx takım Euroleague takımıydı. Maçın içinde sakatlık oldu, takım yoruldu” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort

