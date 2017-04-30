Joshua, Klitscko’yu da nakavt etti

Ağır sıkletteki tarihi gecede Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko, İngiltere’nin Wembley Stadında karşı karşıya geldi. Yaptığı 18 maçın tamamını nakavtla kazanan Joshua, 5. rauntta Ukraynalı rakibini indirdi ve saydırdı. Fakat Klitschko ayağa kalktı ve yorulan rakibine zor anlar yaşattı. 6. rauntta da Klitschko’nun sağ direk vuruşuyla Joshua kendini yerde buldu. Hakem bu kez Joshua’ya saydı. İngiliz boksör zorlansa da ayağa kalktı ve raundu bitirmeyi başardı. Klitschko’nun puan olarak önde götürdüğü maçta 11. raunda hızlı giren Joshua, rakibini iki kez indirdi ve saydırdı. Yumruklarına devam eden 27 yaşındaki boksör, hakemin araya girip maçı bitirmesiyle bir kez daha kazandı. Böylece IBF ve WBA kemerlerinin sahibi olan Anthony Joshua, 19. maçını da nakavtla almış oldu.

İki sporcu da maçtan 15’er milyon dolar gelir elde etti.