Dün Ziraat Türkiye Kupası’nda Yomraspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi yeşil-beyazlıların kanat oyuncusu Josua John, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kupada gruplara kalmak istediklerini ifade eden John, “Bununla birlikte güzel futbol da ortaya koymak istiyoruz. Bunu da dün gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda. Gruplara kalmamız bizim için önemli. Kupada daha fazla ileri gidip, daha fazla maç oynamak istiyoruz” dedi.

“3 puanı Bursa’da tutmaya çalışacağız”

Ligin 9. haftasındaki rakipleri Konyaspor’un ligin ileri gelen ve çok önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Hollandalı oyuncu, “Fenerbahçe karşılaşmasında da izledik son olarak. İyi bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum ama biz onların oyununa odaklanmak yerine kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Bugün ve yarın yapacağımız çalışmaların da bize vereceği etkiyle birlikte iyi bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Her zamanki gibi savaş vereceğiz ve 3 puanı Bursa’da tutmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Daha fazla katkı vermeye devam edeceğim”

Bursa’da adaptasyon süreci yaşadığını ifade eden kanat oyuncusu, “Transfer olduktan sonra hemen takımda forma giymeye başladım. Bununla birlikte arka adelemde belli sorunlar yaşadım. Bu benim adaptasyonumu etkiledi. Yeni bir oyuncu geldiğince adaptasyon konusunda belli bir zamana ihtiyacı olur. Ben de bu dönemden geçtiğimi düşünüyorum. Mutlaka takım için daha fazla katkı vermeye önümüzdeki dönem devam edeceğim. Umarım benim transferim ileriki zamanda iyi bir transfer olarak hatırlanır. Ben de kendim ve takımım adına başarı getirerek, kendimi iyi bir transfer olarak tanımlatabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

“İlk geldiğim zaman etrafıma bakıp, anlamaya çalışıyordum”

Saha içinde ve dışında yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Josua, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuçta her yeni transfer yeni bir sayfadır. Benim için de Bursaspor yeni bir sayfa hayatımda ve kariyerimde. Git gide öğreniyorum. Alışmaya başladım. Hem saha içinde hem saha dışında yeni şeyler öğreniyorum. Yeni bir kulübe geldiğinizde kendi yolunuzu çizmeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya başladım. İlk geldiğim zamanlarda etrafıma bakıp, anlamaya çalışıyordum. Tabiki bu çok normal. Şimdi öğrendiklerimi hayata geçirme ve bu öğrendiklerimi performansa dönüştürme vakti geldi diye düşünüyorum. Bunu da performansımı yavaş yavaş yükselterek göstereceğimi inanıyorum."

“Zeminin iyi olduğunu söyleyebilirim”

Timsah Arena’daki zemini nasıl bulduğunun sorulması üzerine John, “Zeminin iyi olduğunu söyleyebilirim. Her saha geliştirilebilir. Bizim sahamız için de bu durum var. Bizler profesyonelleriz ve hangi şartlarda olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapıp, takımımıza en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bir de bakarsanız kendi sahamızda yüksek bir galibiyet yüzdemiz var. Bu da zaten zeminin bize o kadar da zorluk çıkarmadığını gösteriyor diyebiliriz” cevabını verdi.

Mesut Alan